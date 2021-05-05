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Врач: Состояние здоровья Арифа Гулиева остается критически тяжелым

Врач: Состояние здоровья Арифа Гулиева остается критически тяжелым У Арифа Гулиева повреждены 90% легких, ввиду чего его подключили к аппарату ИВЛ
Kультурная политика
5 мая 2021 г. 13:28
Врач: Состояние здоровья Арифа Гулиева остается критически тяжелым

"Состояние здоровья народного артиста Арифа Гулиева остается критически тяжелым".

Об этом Report сказал заведующий реанимационным отделением Yeni klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, народный артист уже 8 дней подключен к аппарату ИВЛ: "На самом деле мы добились улучшения в функциях легких, однако сейчас состояние больного критическое. Мы подозреваем у него наличие цереброваскулярного явления, патологии. В течение дня планируется проведение томографии мозга. Мы постараемся проверить, есть ли проблемы в мозге".

У А.Гулиева повреждены 90% легких, ввиду чего его подключили к аппарату ИВЛ.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Arif Quliyevin vəziyyəti ağır kritik olaraq qalır"

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