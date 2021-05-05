Врач: Состояние здоровья Арифа Гулиева остается критически тяжелым

У Арифа Гулиева повреждены 90% легких, ввиду чего его подключили к аппарату ИВЛ

"Состояние здоровья народного артиста Арифа Гулиева остается критически тяжелым".

Об этом Report сказал заведующий реанимационным отделением Yeni klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, народный артист уже 8 дней подключен к аппарату ИВЛ: "На самом деле мы добились улучшения в функциях легких, однако сейчас состояние больного критическое. Мы подозреваем у него наличие цереброваскулярного явления, патологии. В течение дня планируется проведение томографии мозга. Мы постараемся проверить, есть ли проблемы в мозге".

У А.Гулиева повреждены 90% легких, ввиду чего его подключили к аппарату ИВЛ.