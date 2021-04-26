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Врач: 90 процентов легких Арифа Гулиева повреждено

Врач: 90 процентов легких Арифа Гулиева повреждено "Все необходимые обследования и лечение проводятся. Но состояние больного довольно тяжелое"
Kультурная политика
26 апреля 2021 г. 11:57
Врач: 90 процентов легких Арифа Гулиева повреждено
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"Состояние народного артиста Арифа Гулиева оценивается как тяжелое. Народный артист заразился коронавирусом около 10 дней назад. Несмотря на проводимое в больнице лечение, его состояние сегодня ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии".

Об этом Report сообщил заведующий отделением реанимации Yeni klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку 90 процентов легких пациента повреждены:

"Все необходимые обследования и лечение проводятся. Но состояние больного довольно тяжелое".

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Arif Quliyevin ciyərlərinin 90 faizi zədələnib, vəziyyəti çox ağırdır"

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