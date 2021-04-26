Врач: 90 процентов легких Арифа Гулиева повреждено

"Все необходимые обследования и лечение проводятся. Но состояние больного довольно тяжелое"

"Состояние народного артиста Арифа Гулиева оценивается как тяжелое. Народный артист заразился коронавирусом около 10 дней назад. Несмотря на проводимое в больнице лечение, его состояние сегодня ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии".

Об этом Report сообщил заведующий отделением реанимации Yeni klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку 90 процентов легких пациента повреждены:

"Все необходимые обследования и лечение проводятся. Но состояние больного довольно тяжелое".