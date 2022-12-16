Впервые в США издания об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек

Впервые книги об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек Флориды (США).

Впервые книги об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек Флориды (США).

Как передает местное бюро Report, книги о нашей стране были переданы в дар Американской ассоциацией Флориды-Азербайджан главному филиалу «Публичной библиотеки Майами-Дейд», одной из исторических библиотек США.

Издания, подаренные библиотеке в рамках проекта, осуществляемого главой Американской ассоциации Флорида-Азербайджан Тохфой Эминовой, рассказывают об историческом прошлом, богатой природе, природных ресурсах, национальных традициях, богатой кухне и национальной музыке нашей страны.