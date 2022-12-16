О нас

Впервые в США издания об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек

Впервые в США издания об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек Впервые книги об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек Флориды (США).
Kультурная политика
16 декабря 2022 г. 08:48
Впервые в США издания об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек

Впервые книги об Азербайджане были включены в систему общественных библиотек Флориды (США).

Как передает местное бюро Report, книги о нашей стране были переданы в дар Американской ассоциацией Флориды-Азербайджан главному филиалу «Публичной библиотеки Майами-Дейд», одной из исторических библиотек США.

Издания, подаренные библиотеке в рамках проекта, осуществляемого главой Американской ассоциации Флорида-Азербайджан Тохфой Эминовой, рассказывают об историческом прошлом, богатой природе, природных ресурсах, национальных традициях, богатой кухне и национальной музыке нашей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBooks about Azerbaijan included in Florida Public Libraries
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da ilk dəfə Azərbaycan haqqında nəşrlər ictimai kitabxana sisteminə daxil edilib

Другие новости из категории

Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами
Гуманитарный форум в Баку - важная площадка выражения взаимопонимания и уважения между странами
15 декабря 2022 г. 20:59
Умер известный азербайджанский композитор
Умер известный азербайджанский композитор
15 декабря 2022 г. 17:27
Презентован сайт, посвященный истории города Шуша
ФотоПрезентован сайт, посвященный истории города Шуша
15 декабря 2022 г. 16:49
В Азербайджане поддерживают развитие творческой индустрии
В Азербайджане поддерживают развитие творческой индустрии
14 декабря 2022 г. 15:47
Бюльбюльоглу станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ в Ташкенте
Бюльбюльоглу станет солистом концерта Молодежного симфонического оркестра СНГ в Ташкенте
12 декабря 2022 г. 14:02
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым
Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым
10 декабря 2022 г. 11:00
Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше
ФотоСимвол культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше
10 декабря 2022 г. 01:39
Председатель Союза архитекторов озвучил предложения по градостроительству в Карабахе
Председатель Союза архитекторов озвучил предложения по градостроительству в Карабахе
9 декабря 2022 г. 16:40
Председатель Союза: Подвижек в вопросе создания нового района в центре Баку нет
Председатель Союза: Подвижек в вопросе создания нового района в центре Баку нет
9 декабря 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi