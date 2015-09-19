​В Конгрессе США впервые почтили память великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Палаты представителей США 17 сентября был отмечен 130-летний юбилей великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. В связи с этим выступил американский конгрессмен от штата Аризона Пол Госар.

Копия выступления направлена в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В начале своей речи конгрессмен отметил, что 18 сентября признан как "День Узеира Гаджибейли". Он также сказал о роли бессмертного композитора в становлении азербайджанской классической музыки, а также искусства, истории и культурного наследия в целом.

Он также отметил деятельность У.Гаджибейли в период АДР и подчеркнул, что именно он является автором первого гимна Азербайджана.

Следует отметить, что это первое мероприятие, проведенное в Конгрессе США, посвященное памяти Узеира Гаджибейли.