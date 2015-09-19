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    ​В Конгрессе США впервые почтили память великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли

    Копия выступления направлена в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Палаты представителей США 17 сентября был отмечен 130-летний юбилей великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. В связи с этим выступил американский конгрессмен от штата Аризона Пол Госар.

    Копия выступления направлена в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

    В начале своей речи конгрессмен отметил, что 18 сентября признан как "День Узеира Гаджибейли". Он также сказал о роли бессмертного композитора в становлении азербайджанской классической музыки, а также искусства, истории и культурного наследия в целом.

    Он также отметил деятельность У.Гаджибейли в период АДР и подчеркнул, что именно он является автором первого гимна Азербайджана.

    Следует отметить, что это первое мероприятие, проведенное в Конгрессе США, посвященное памяти Узеира Гаджибейли.

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