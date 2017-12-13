Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане в Лянкяране состоится фестиваль "Чая, чалтыка и цитрусовых".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Лянкярана.

Организуемый ИВ города фестиваль стартует в 11:00 19 декабря в парке памяти Гейдара Алиева. В рамках фестиваля будут установлены стенды с государственными атрибутами Азербайджана, символами Лянкярана, построены павильоны с чаем и сладостями.

Кроме того, будут представлены более 50 видов плова из местных сортов риса, лявянги и кебабы различного вида.

Коллективы художественной самодеятельности выступят на фестивале с литературными композициями, музыкальными номерами. Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и салютом.