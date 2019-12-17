Война в Сирии сказалась и на усыпальнице великого Насими - ФОТОРЕПОРТАЖ

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева этот год был объявлен в стране "Годом Насими", 650-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя отмечается циклом мероприятий.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в рамках юбилейного года в стране и за ее пределами реализуются различные проекты, переводятся на различные языки и издаются произведения Имадеддина Насими, организовываются различные мероприятия, освещающие творчество поэта, проводятся исследования, выявляются новые факты о жизни поэта, окончившего жизненный путь вдали от родины.

Гробница Имадеддина Насими находится в сирийском городе Алеппо. Сам город подвергся большим разрушениям вследствие военных действий на протяжении последних нескольких лет.

При поддержке Министерства культуры фотокорреспондент газеты "Культура" Орхан Азимов (Азим) был командирован в сирийский город Алеппо. Преодолев немалые трудности, ему удалось добраться до усыпальницы великого поэта.

Сама гробница ограждена трехметровым забором, на стену прибита табличка с надписью на арабском языке "Дом святого Насими", улица носит имя Насими (Аль-Насими). По словам фотографа, начатые до войны ремонтные работы в гробнице и окружающих ее стенах остались незавершенными. На территории, где расположена усыпальница, много следов разрушений. Стены усыпальницы и близлежащих могил "усеяны" следами от пуль и снарядов. Все вокруг говорит об ужасах пережитой войны.

Во время поездки фотограф также снял фотографии города Алеппо. Из семи городских ворот остались целыми только пять, полностью разрушен исторический 13-километровый рынок Алеппо.

Министерство культуры в ближайшие дни организует выставку фотографий, снятых во время поездки фотокорреспондента газеты "Культура" в Алеппо. Эта выставка таже станет вкладом в "Год Насими".