Во Франции состоялся концерт по случаю "Года Шуши" и юбилея Фикрета Амирова

По случаю "Года Шуши" и 100-летия со дня рождения известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова в столице Франции Париже состоялся концерт в исполнении заслуженной артистки, пианистки, музыковеда Наргиз Алияровой.

По случаю "Года Шуши" и 100-летия со дня рождения известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова в столице Франции Париже состоялся концерт в исполнении заслуженной артистки, пианистки, музыковеда Наргиз Алияровой.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном посольство Азербайджана во Франции и Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, гостям была предоставлена обширная информация о Шуше и творчестве композитора Фикрета Амирова.

В своем выступлении посол Рахман Мустафаев довел до сведения гостей, что Шуша является колыбелью азербайджанской музыки, и особо отметил, что в Шуше был написан Государственный гимн Азербайджана.

На концерте прозвучала музыка Н.Алияровой, Човдата Гаджиева, Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде, Фирангиз Ализаде, Лалы Джафаровой.

Отметим, что заслуженная артистка Н.Алиярова является профессором Бакинской Музыкальной Академии, солисткой Азербайджанского Государственного Фортепианного Трио. В настоящее время она проживает в Нью-Йорке, США.