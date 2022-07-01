О нас

Во Франции состоялся концерт по случаю "Года Шуши" и юбилея Фикрета Амирова

Во Франции состоялся концерт по случаю "Года Шуши" и юбилея Фикрета Амирова По случаю "Года Шуши" и 100-летия со дня рождения известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова в столице Франции Париже состоялся концерт в исполнении заслуженной артистки, пианистки, музыковеда Наргиз Алияровой.
Kультурная политика
1 июля 2022 г. 05:17
Во Франции состоялся концерт по случаю Года Шуши и юбилея Фикрета Амирова

По случаю "Года Шуши" и 100-летия со дня рождения известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова в столице Франции Париже состоялся концерт в исполнении заслуженной артистки, пианистки, музыковеда Наргиз Алияровой.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном посольство Азербайджана во Франции и Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, гостям была предоставлена обширная информация о Шуше и творчестве композитора Фикрета Амирова.

В своем выступлении посол Рахман Мустафаев довел до сведения гостей, что Шуша является колыбелью азербайджанской музыки, и особо отметил, что в Шуше был написан Государственный гимн Азербайджана.

На концерте прозвучала музыка Н.Алияровой, Човдата Гаджиева, Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде, Фирангиз Ализаде, Лалы Джафаровой.

Отметим, что заслуженная артистка Н.Алиярова является профессором Бакинской Музыкальной Академии, солисткой Азербайджанского Государственного Фортепианного Трио. В настоящее время она проживает в Нью-Йорке, США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFransada “Şuşa ili” və Fikrət Əmirovun yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

Самое читаемое

Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
24 июня 2022 г. 13:39
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
25 июня 2022 г. 00:39
Азербайджан резко увеличил экспорт клубники
Азербайджан резко увеличил экспорт клубники
25 июня 2022 г. 13:59
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
26 июня 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi