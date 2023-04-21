Во Франции состоялся концерт азербайджанской музыки

В столице Франции городе Париже состоялся концерт азербайджанской музыки под названием "Страна огня и шелка".
Как передает местное бюро
На концерте гостям была представлена подробная информация об азербайджанских композиторах, их творчестве, нашей музыке, а также о мугаме, национальных музыкальных инструментах - таре и кяманче. Особое внимание было уделено включению мугама и кяманчи в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
На мероприятии французская виолончелистка Лор Вольпато исполнила музыку на стихи азербайджанских поэтов Наби Хазри, Низами Гянджеви и Наримана Гасанзаде.