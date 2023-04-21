Во Франции состоялся концерт азербайджанской музыки

В столице Франции городе Париже состоялся концерт азербайджанской музыки под названием "Страна огня и шелка".

В столице Франции городе Париже состоялся концерт азербайджанской музыки под названием "Страна огня и шелка".

Как передает местное бюро Report , на концерте, организованном совместно мэрией 8-го округа Парижа и ассоциацией Arts Au Diapason, пианистка Саида Зульфугарова и Лор Вольпато на виолончели исполнили произведения азербайджанских композиторов. В программу вошли произведения Тофика Зульфугарова, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Адели Гусейнзаде, Ашрафа Аббасова, Джовдата Гаджиева, Джахангира Зульфугарова, Фархада Бадалбейли.

На концерте гостям была представлена подробная информация об азербайджанских композиторах, их творчестве, нашей музыке, а также о мугаме, национальных музыкальных инструментах - таре и кяманче. Особое внимание было уделено включению мугама и кяманчи в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии французская виолончелистка Лор Вольпато исполнила музыку на стихи азербайджанских поэтов Наби Хазри, Низами Гянджеви и Наримана Гасанзаде.