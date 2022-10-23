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Во Франции состоится показ 150-летнего азербайджанского ковра

Во Франции состоится показ 150-летнего азербайджанского ковра Сегодня во французском городе Тулузе состоится показ сотканного в Азербайджане более 150 лет назад ковра.
Kультурная политика
23 октября 2022 г. 08:28
Во Франции состоится показ 150-летнего азербайджанского ковра

Сегодня во французском городе Тулузе состоится показ сотканного в Азербайджане более 150 лет назад ковра.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, изделие будет выставлено любителем Лораном Консулом, который более 20 лет коллекционирует ковры.

"Я заинтересовался коврами-килимами во время моей первой поездки в Турцию в юности. Затем начал изучать их более детально. Сначала я начал покупать небольшие фрагменты, но потом расширил свой ассортимент", - отмечает Л.Консул.

Подчеркивается, что в его коллекцию входят более 100 ковров с различными орнаментами.

Среди них особое место занимает некогда купленный в Турции за 350 евро азербайджанский ковер ручной работы, датируемый 1870 годом.

"Ценность ковра связана с его возрастом, редкостью и оригинальностью", - добавил коллекционер.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Fransada Azərbaycanın 150 illik xalçası nümayiş olunacaq

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