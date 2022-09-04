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Во Франции открылась выставка молодых азербайджанских художников

Во Франции открылась выставка молодых азербайджанских художников В столице Франции Париже состоялось открытие художественной выставки произведений молодых азербайджанских художников.
Kультурная политика
4 сентября 2022 г. 05:37
Во Франции открылась выставка молодых азербайджанских художников

В столице Франции Париже состоялось открытие выставки произведений молодых азербайджанских художников.

Как передает местное бюро Report, целью выставки, организованной известной художницей Нигяр Нариманбековой в "Международной картинной галерее", является представление Азербайджана и искусства нашей страны во Франции, а также демонстрация творчества талантливых молодых художников.

На ее открытии присутствовало большое количество французских и зарубежных гостей, журналистов, любителей искусства.

Были представлены работы Амины Гулиевой, Медины Гараевой, Медины Аббаслы, Таира Гараева, Али Ашимли, Джавада Ашимли, Марьям Гараевой, Фарах Гаджизаде, Афруз Рагимовой.

Выставка продлится до 12 сентября.

Отметим, что Нигяр Нариманбекова является дочерью народного артиста Азербайджана Видади Нариманбекова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Azərbaycanın gənc rəssamlarının sərgisi açılıb

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