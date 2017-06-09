Во Дворце наций в штаб-квартире ООН прошла презентация фильма "Али и Нино"

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Во Дворце наций в штаб-квартире ООН в Женеве при организационной поддержке действующего здесь постоянного представительства Азербайджана в ООН и других международных организациях, а также при поддержке компании SOCAR Trading прошла презентация фильма "Али и Нино".

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, выступивший на презентации художественного фильма руководитель библиотеки женевского отделения ООН Франческо Писано высоко оценил кинематографические качества и музыку к представленному во многих уголках мира и снятому по одноименному роману писателя Гурбана Саида фильму "Али и Нино", который повествует о любви двух принадлежащих к различным религиям молодых людей на фоне борьбы Азербайджана за независимость и оккупации Россией Азербайджана в начале 20-го века.

Выступившие на мероприятии руководитель постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Шалва Тысыскарашвили, генеральный исполнительный директор компании SOCAR Trading Арзу Азимов заявили, что фильм, снятый по одноименному роману Гурбана Саида, повествует не только о любви между азербайджанцем Али и грузинкой Нино, но и представляет полную и объективную картину политических процессов, происходящих на Южном Кавказе в начале XX века.

Отметим, что фильм "Али и Нино", в котором звучат немало важных для общества и людей месседжей на самые актуальные темы сегодняшнего дня – мультикультурализм и толерантность - получил одобрение зрителей.

Затем гости просмотрели фильм. Они заявили, что картина оставила у них неизгладимые впечатления.