Внучатый племянник Шарля де Голля посетил стенд Азербайджана в Париже

Азербайджан был представлен на мероприятии, посвященном Международному дню чая в Париже, в резиденции ЮНЕСКО.

Азербайджан был представлен на мероприятии, посвященном Международному дню чая в Париже, в резиденции ЮНЕСКО.

Как сообщает французское бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляли Ассоциация французско-азербайджанского диалога и Ассоциация Тогрула Нариманбекова (Association de Togrul Narimanbekov).

На стенде были представлены азербайджанский чай, чайная продукция, книги об Азербайджане, гостям был предложен чай в стаканах "армуду".

Азербайджанский стенд посетили послы различных стран, дипломаты, журналисты и другие лица, среди них внучатый племянник бывшего президента Франции Шарля де Голля, фотограф Грегуар де Голль.