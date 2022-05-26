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Внучатый племянник Шарля де Голля посетил стенд Азербайджана в Париже

Внучатый племянник Шарля де Голля посетил стенд Азербайджана в Париже Азербайджан был представлен на мероприятии, посвященном Международному дню чая в Париже, в резиденции ЮНЕСКО.
Kультурная политика
26 мая 2022 г. 14:39
Внучатый племянник Шарля де Голля посетил стенд Азербайджана в Париже

Азербайджан был представлен на мероприятии, посвященном Международному дню чая в Париже, в резиденции ЮНЕСКО.

Как сообщает французское бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляли Ассоциация французско-азербайджанского диалога и Ассоциация Тогрула Нариманбекова (Association de Togrul Narimanbekov).

На стенде были представлены азербайджанский чай, чайная продукция, книги об Азербайджане, гостям был предложен чай в стаканах "армуду".

Азербайджанский стенд посетили послы различных стран, дипломаты, журналисты и другие лица, среди них внучатый племянник бывшего президента Франции Шарля де Голля, фотограф Грегуар де Голль.

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Версия на английском языке ФотоCharles de Gaulle's grandnephew visits Azerbaijani stand in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоŞarl de Qolun qardaşı nəvəsi Parisdə Azərbaycan stendini ziyarət edib

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