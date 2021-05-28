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Виталий Кличко: Мы повторяем хорошие креативные идеи Азербайджана

Виталий Кличко: Мы повторяем хорошие креативные идеи Азербайджана "Киев и Баку – города побратимы. У нас очень много общего, очень много культурных связей, бизнес-проектов, и я уверен что они будут развиваться".
Kультурная политика
28 мая 2021 г. 10:09
Виталий Кличко: Мы повторяем хорошие креативные идеи Азербайджана
Виталий Кличко

"Киев и Баку – города побратимы. У нас очень много общего, очень много культурных связей, бизнес-проектов, и я уверен что они будут развиваться".

Об этом восточно-европейскому бюро Report сказал мэр города Киев Виталий Кличко.

"Мы увидели в Баку самый большой флагшток и сделали в Киеве такой же. Не такой большой, конечно, как в Баку, но тем не менее, мы повторяем очень много хороших креативных идей Азербайджана", - сказал мэр.

Он также поздравил азербайджанский народ с 28 Мая - Днем Республики:

"Я хочу поздравить Азербайджан с 103 годом, пожелать всего самого хорошего, и чтобы наши связи с Азербайджаном были еще более крепкими, чтобы всегда было понимание, и Азербайджан и Украина развивались".

По его словам, точно так же, как и Азербайджан, Украина борется за свою территориальную целостность и независимость.

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