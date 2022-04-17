Вице-президент ICOMOS посетила Агдам

Делегация во главе с руководителем Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азадом Джафарли посетила Агдам вместе с вице-президентом Международной комиссии по вопросам охраны п

Делегация во главе с руководителем Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азадом Джафарли посетила Агдам вместе с вице-президентом Международной комиссии по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Зейнабом Гюль Уналом.

Как передает Report, в визите приняли участие старший советник спецпредставителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Араз Иманов и президент ICOMOS в Азербайджана Садагат Давудова.

В ходе визита были посещены комплекс "Имарет", Аллея шехидов, Драматический театр, "Джума-мечеть", Музей хлеба, крепость "Шахбулаг", а также мечеть в селе Гияслы.