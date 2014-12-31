Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с юными талантами

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с группой юных художников, членами творческих групп, действующих при детских домах и школах-интернатах.

Как сообщает Report, в состоявшейся в кафе "Baku" встрече принимали участие студенты Академии художеств Азербайджанской Республики, учащиеся детских домов и школ-интернатов в городе Баку, участвовавшие и ставшие победителями в проектах и конкурсах, проведенных Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) во главе с вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой.

На встрече были обсуждены проекты юных талантов. Отмечалось, что в 2015 году Фондом Гейдара Алиева, который в рамках своей деятельности постоянно оказывает поддержку творческой молодежи, а также IDEA предусмотрен ряд новых проектов. Эти проекты наряду с тем, что будут объединять молодых людей, придадут новый импульс развитию их талантов.