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    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с юными талантами

    На встрече были обсуждены проекты, осуществленные юными талантами

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с группой юных художников, членами творческих групп, действующих при детских домах и школах-интернатах.

    Как сообщает Report, в состоявшейся в кафе "Baku" встрече принимали участие студенты Академии художеств Азербайджанской Республики, учащиеся детских домов и школ-интернатов в городе Баку, участвовавшие и ставшие победителями в проектах и конкурсах, проведенных Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) во главе с вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой.

    На встрече были обсуждены проекты юных талантов. Отмечалось, что в 2015 году Фондом Гейдара Алиева, который в рамках своей деятельности постоянно оказывает поддержку творческой молодежи, а также IDEA предусмотрен ряд новых проектов. Эти проекты наряду с тем, что будут объединять молодых людей, придадут новый импульс развитию их талантов.

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