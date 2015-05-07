Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставок в рамках 56-й Венецианской биеннале

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 6 мая в рамках 56-й Венецианской биеннале – Международной выставки искусств в Азербайджанском павильоне состоялось открытие двух выставок, проводимых при поддержке Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда, в церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Венецианская биеннале – событие, которого с нетерпением ждут все деятели и любители искусств. Она считается самой престижной и представительной выставкой-акцией в современном мировом искусстве. На выставке, которая продлится до 22 ноября, свои павильоны представили десятки стран. Азербайджанский павильон расположен в одном из самых многолюдных мест города – во Дворце Lezze XIV века на площади Санто-Стефано. Выставка, организованная в Азербайджанском павильоне, называется «Преодолевая границы». Посетителям выставки были представлены танцевальные номера в сопровождении азербайджанской национальной музыки.

Выступившая на церемонии открытия выставки вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поприветствовала гостей и выразила удовлетворение участием в 56-й Венецианской биеннале. Она коснулась значения выставки «Преодолевая границы», на которой представлены произведения азербайджанских художников.

"В экспонируемых в павильоне произведениях отражен дух художников, оставшихся в тени советского режима. Павильон приводит нас к важному моменту истории Азербайджана, и мы словно слышим голос художников, которых в тот период либо заставили замолчать, либо не признавали. В 1918 году мы впервые завоевали независимость, и в тот период женщинам было предоставлено избирательное право, они были избраны в парламент. В Азербайджане были созданы первые на мусульманском Востоке опера и балет. После этого начался советский период, добавивший новый слой в нашу многообразную и восхитительную культуру. Сегодня мы можем впервые увидеть некоторые из великолепных произведений, созданных в тот период. Я действительно верю в то, что искусство вне времени не идет нога в ногу с современными тенденциями, оно связано с произведениями, созданными с искренностью и глубокими мыслями. Азербайджанские художники, несмотря даже на то, что окружающие пытались их остановить, на протяжении многих лет создавали именно такие произведения. Надеюсь, что, знакомясь с выставкой, вы услышите голоса этих художников и согласитесь, что их искусство прошло испытание временем", - заявила Л. Алиева.

Отметив, что идея выставки «Vita Vitale» в Венеции тесно связана с охраной природы, вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила значение показа экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся, языком искусства. Она выразила чувство удовлетворения тем, что выставка организована лабораторией IDEA. Проинформировав о деятельности возглавляемой ею IDEA и реализуемых проектах, Лейла Алиева также рассказала о принимаемых в нашей стране мерах по сохранению экологического баланса.

Куратор выставки Симон де Пюри сказал, что для него было честью работать вместе с Фондом Гейдара Алиева над этим новым проектом. Он отметил, что произведения азербайджанских художников, которые в предыдущие годы участвовали в выставках «Полет в Баку», проводимых в различных странах по инициативе Фонда Гейдара Алиева, уже известны во всем мире. С.де Пюри подчеркнул, что выставка «Преодолевая границы» позволяет вновь открыть произведения художников, живших и работавших в Азербайджане в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века, но забытых со временем.

На выставке «Преодолевая границы» в Азербайджанском павильоне, уже в пятый раз принимающем участие в Венецианской биеннале – Международной выставке искусств, представлены произведения семи художников – Ашрафа Мурада, Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Фазиля Наджафова, Гусейна Ахвердиева и Шамиля Наджафзаде. Представленные широкой зрительской аудитории посредством Венецианской биеннале эти произведения отражают свободолюбивый дух художников, оставшихся в тени репрессивного советского режима ХХ века, и их произведений. В то время выставки художников, выступавших против коммунистической идеологии и выражавших «бунтарскую» позицию, не организовывались, они не могли выезжать за пределы страны. Выставка «Преодолевая границы» демонстрирует несокрушимый дух и мир искусства художников, которые до сих пор оставались в тени.

Отметим, что Венецианская биеннале является престижной выставкой мира в области современного искусства. Мероприятие создает большие возможности для знакомства с произведениями современного искусства, демонстрации собственного творчества, встреч с деятелями искусства и обсуждения современных тенденций. Фонд Гейдара Алиева с 2004 года реализует проекты, поддерживающие современное искусство и творчество молодых художников. Один из них – проект участия нашей страны в Венецианской биеннале.

Затем в рамках Венецианской биеннале состоялось также открытие выставки «Vita Vitale».

На выставке, представленной совместно Фондом Гейдара Алиева и IDEA, представлены произведения художников из разных стран, в которых выражено беспокойство судьбой планеты. В экспозицию вошли произведения художников из Азербайджана, США, Австрии, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Пакистана, Швейцарии и Узбекистана. Так, на выставке представлены работы Эдварда Буртинского, Мирчи Кантора, Лорис Чеккини, Тони Крегга, Лауры Форд, Лейлы Алиевой, Аиды Махмудовой, Энди Уорхола и других известных художников. Выставка выражает точку зрения художников, борющихся с экологическими проблемами. Здесь освещены размышления художников, связанные с социальными вопросами и проблемами окружающей среды, определяющими прошлое, настоящее и будущее не только Азербайджана, но и всей планеты. Лаборатория IDEA, полностью отвечающая идеям выставки «Vita Vitale», является пространством для совершенствования амбициозных и долгосрочных проектов, направленных на формирование наших будущих связей с природой. Стимулируя продолжающиеся исследования, это пространство вносит вклад в ряд значимых инициатив.

Напомним, что на 55-й Венецианской биеннале наша страна была представлена произведениями шести художников в Азербайджанском павильоне «Орнаменты». В нынешнем мероприятии принимают участие 89 стран с национальными павильонами и 44 выставками.