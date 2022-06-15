Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки в Женеве

Состоялось открытие выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans), организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.
Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, представители аккредитованного в Женеве дипломатического корпуса и общественных организаций, наши соотечественники.
В своем выступлении генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая отметила, что в июне традиционно проводятся конференции и другие мероприятия ООН, посвященные охране океанов и водных бассейнов. Организация в такое время выставки, обращающей внимание на экологическое состояние океанов и морей посредством искусства, имеет особое значение.
Экологическая система водных ресурсов, морей и океанов, занимающих более 70 процентов территории планеты, постепенно все более подвергается негативному воздействию.
Она выразила признательность Лейле Алиевой и художникам, участвовавшим в выставке со своими произведениями, а также кураторам выставки за представление общественности столь важной темы посредством искусства.
В своем выступлении вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева с радостью поприветствовала гостей на выставке «Мои моря, мои океаны». Она отметила, что эта выставка является поводом для обращения внимания на некоторые глобальные вопросы посредством искусства.
Поскольку художественное творчество – один из лучших путей к сердцам людей: «В IDEA мы всегда используем искусство и художественное творчество для доведения месседжа о важности охраны окружающей среды. Наша организация была создана в 2011 году с миссией охраны нашей природы и биоразнообразия. Мы хотим привлечь людей к образованию, искусству, музыке, просвещению и самое главное – проведению как можно больше времени на природе».
Было отмечено, что IDEA также обращает внимание на борьбу с загрязнением, защиту животных и уязвимой экосистемы в морях. Потому что вода важна для существования человечества, вода – это жизнь. Очень тяжело признавать, что за 50 лет уничтожено 50 процентов морских обитателей.
Человечество нанесло серьезный удар по рекам, морям и океанам: “Я бы сказала, что люди и природа тесно связаны друг с другом. Обделяя природу, мы прежде всего наносим вред себе. Однако я действительно верю в то, что благодаря позитивному мышлению мы сумеем склеить оторванные кусочки. Полагаю, что чем счастливее будут люди, тем больше они будут заботится о природе. А счастливыми нас делает природа”, - сказала Лейла Алиева.
Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выразила признательность партнерам, кураторам за организацию выставки и художникам, представившим свои произведения.
Директор Европейского офиса Программы окружающей среды ООН (UNEP) Бруно Поззи выразил удовлетворение от имени организации, которое долгое время выступала в качестве партнера IDEA, от участия в выставке. Было отмечено, что выставка обращает внимание к проблеме, беспокоящей весь мир. Вода – самый важный ресурс и источник жизни на нашей голубой планете. Наша планета не может существовать без воды, и поэтому инициативы, направленные на защиту водных бассейнов и живого мира в них должны поддерживаться всеми возможными способами. В современный период изменений климатических изменений приоритетом в ряду глобальных вызовов должна быть защита водных ресурсов.
Постоянный представитель Азербайджана при Женевском отделении ООН Галиб Исрафилов поблагодарил Женевское отделение ООН и Общественное объединение IDEA за организацию выставки. Он подчеркнул, что эта выставка отражает художественное самовыражение молодых деятелей искусства Азербайджана на глобальный вызов, который заставляет мир задуматься.
После выступлений функционирующий в Женеве детский танцевальный ансамбль «Ирс» представил художественную программу из азербайджанских народных песен. Затем состоялся публичный просмотр выставки.
Отметим, что на выставке во Дворце Наций в Женеве (Palace of Nations), которая продлится до 30 июня, представлены работы девяти современных азербайджанских художников. Выставленные в экспозиции работы подчеркивают важность защиты водных ресурсов для грядущих поколений, в то же время напоминают, что лучший способ достижения Целей в области устойчивого развития проходит через творчество.
Партнерство правительств, частного сектора и гражданского общества представляет большое значение в достижении целей в области устойчивого развития, чтобы убедиться в том, что мы оставим лучшую планету для будущих поколений.
Несомненно, искусство является одним из наиболее эффективных средств передачи важности мировых задач по защите окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Такие вызовы включают продвижение возможностей экологического просвещения, включая такие вопросы, как изменение климата, загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и их вымирание.
На выставке Джавид Ильхам, Диана Алиева, Эльшан Караджа, Эркин Алекберли, Гюнель Равилова, Лейла Алиева, Мирали Сеидов, Назрин Халафова и Назрин Мамедова отправляют в своих работах месседжи подобным проблемам, обеспечивают более широкое понимание темы, добиваются общественной поддержки, тем самым способствуя достижению глобальных целей.