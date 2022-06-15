Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки в Женеве

Состоялось открытие выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans), организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации

Состоялось открытие выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans), организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, представители аккредитованного в Женеве дипломатического корпуса и общественных организаций, наши соотечественники.

В своем выступлении генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая отметила, что в июне традиционно проводятся конференции и другие мероприятия ООН, посвященные охране океанов и водных бассейнов. Организация в такое время выставки, обращающей внимание на экологическое состояние океанов и морей посредством искусства, имеет особое значение.

Экологическая система водных ресурсов, морей и океанов, занимающих более 70 процентов территории планеты, постепенно все более подвергается негативному воздействию.

Она выразила признательность Лейле Алиевой и художникам, участвовавшим в выставке со своими произведениями, а также кураторам выставки за представление общественности столь важной темы посредством искусства.

В своем выступлении вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева с радостью поприветствовала гостей на выставке «Мои моря, мои океаны». Она отметила, что эта выставка является поводом для обращения внимания на некоторые глобальные вопросы посредством искусства.

Поскольку художественное творчество – один из лучших путей к сердцам людей: «В IDEA мы всегда используем искусство и художественное творчество для доведения месседжа о важности охраны окружающей среды. Наша организация была создана в 2011 году с миссией охраны нашей природы и биоразнообразия. Мы хотим привлечь людей к образованию, искусству, музыке, просвещению и самое главное – проведению как можно больше времени на природе».

Было отмечено, что IDEA также обращает внимание на борьбу с загрязнением, защиту животных и уязвимой экосистемы в морях. Потому что вода важна для существования человечества, вода – это жизнь. Очень тяжело признавать, что за 50 лет уничтожено 50 процентов морских обитателей.

Человечество нанесло серьезный удар по рекам, морям и океанам: “Я бы сказала, что люди и природа тесно связаны друг с другом. Обделяя природу, мы прежде всего наносим вред себе. Однако я действительно верю в то, что благодаря позитивному мышлению мы сумеем склеить оторванные кусочки. Полагаю, что чем счастливее будут люди, тем больше они будут заботится о природе. А счастливыми нас делает природа”, - сказала Лейла Алиева.

Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выразила признательность партнерам, кураторам за организацию выставки и художникам, представившим свои произведения.

Директор Европейского офиса Программы окружающей среды ООН (UNEP) Бруно Поззи выразил удовлетворение от имени организации, которое долгое время выступала в качестве партнера IDEA, от участия в выставке. Было отмечено, что выставка обращает внимание к проблеме, беспокоящей весь мир. Вода – самый важный ресурс и источник жизни на нашей голубой планете. Наша планета не может существовать без воды, и поэтому инициативы, направленные на защиту водных бассейнов и живого мира в них должны поддерживаться всеми возможными способами. В современный период изменений климатических изменений приоритетом в ряду глобальных вызовов должна быть защита водных ресурсов.

Постоянный представитель Азербайджана при Женевском отделении ООН Галиб Исрафилов поблагодарил Женевское отделение ООН и Общественное объединение IDEA за организацию выставки. Он подчеркнул, что эта выставка отражает художественное самовыражение молодых деятелей искусства Азербайджана на глобальный вызов, который заставляет мир задуматься.

После выступлений функционирующий в Женеве детский танцевальный ансамбль «Ирс» представил художественную программу из азербайджанских народных песен. Затем состоялся публичный просмотр выставки.

Отметим, что на выставке во Дворце Наций в Женеве (Palace of Nations), которая продлится до 30 июня, представлены работы девяти современных азербайджанских художников. Выставленные в экспозиции работы подчеркивают важность защиты водных ресурсов для грядущих поколений, в то же время напоминают, что лучший способ достижения Целей в области устойчивого развития проходит через творчество.

Партнерство правительств, частного сектора и гражданского общества представляет большое значение в достижении целей в области устойчивого развития, чтобы убедиться в том, что мы оставим лучшую планету для будущих поколений.

Несомненно, искусство является одним из наиболее эффективных средств передачи важности мировых задач по защите окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Такие вызовы включают продвижение возможностей экологического просвещения, включая такие вопросы, как изменение климата, загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и их вымирание.

На выставке Джавид Ильхам, Диана Алиева, Эльшан Караджа, Эркин Алекберли, Гюнель Равилова, Лейла Алиева, Мирали Сеидов, Назрин Халафова и Назрин Мамедова отправляют в своих работах месседжи подобным проблемам, обеспечивают более широкое понимание темы, добиваются общественной поддержки, тем самым способствуя достижению глобальных целей.