Вице-Президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Государственной академии художеств

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ С целью улучшения условий обучения студентов с физическими недостатками Государственной академии художеств по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой были проведены ряд мероприятий.

Как передает Report, 15-го сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с условиями обучения студентов Государственной академии художеств.

Отмечено, что улучшение условий обучения студентов с физическими недостатками в Государственной академии художеств, развитие их таланта находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева.

Поэтому вице-президент Фонда Лейла Алиева периодически встречается со студентами Академии, делится с ними рекомендациями о творчестве.

Отмечается, что в здании Академии для студентов с физическими недостатками установлен лифт и это создает им возможность подниматься и спускаться на верхние этажи. В мастерской Академии также созданы специальные условия для студентов с физическими недостатками. В настоящий момент в Государственной академии художеств обучается до 30 студентов с физическими недостатками. Выделяющиеся своим талантом эти студенты представляют свой ВУЗ на различных международных конкурсах.

Отметим также, что студенты с физическими недостатками Государственной академии художеств активно участвуют на выставках, проходящих в Центре Гейдара Алиева. В общем, в новом учебном году в академию поступило до 400-х студентов.В Академии учатся до 130-и иностранных студентов среди которых есть представители Турции, России, Пакистана, Македонии и других стран.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева пожелала студентам Академии успехов в новом ученом году и творческих начинаниях.

Преподавательско-студенческий состав Академии поблагодарил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за оказанное внимание.

В конце, участники мероприятия сделали фото на память.