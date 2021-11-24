Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, подаренных нами миру

10:28

"Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, взращенных азербайджанским народом и подаренных миру".

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Али Ахмедов сказал во время выступления на проходящем в Баку международном форуме Низами Гянджеви.

"Он всю жизнь провел в Гяндже и не покидал ее. Основу его творчества составляли общечеловеческие ценности, справедливое общество, проблема добра и зла. Он является связующим мостом между культурами, его творчество охватывает огромную географию, объединяет и сближает народы. Низами Гянджеви – гордость азербайджанского народа. Имя Низами нигде так не распространено, как у нас. Он более 800 лет живет в своих стихах, произведениях и будет жить впредь. В течение трех дней на форуме будут обсуждаться его глубокие философские мысли", - отметил он.