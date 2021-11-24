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Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, подаренных нами миру

Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, подаренных нами миру 10:28
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 11:19
Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, подаренных нами миру

"Низами Гянджеви – один из величайших мыслителей, взращенных азербайджанским народом и подаренных миру".

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Али Ахмедов сказал во время выступления на проходящем в Баку международном форуме Низами Гянджеви.

"Он всю жизнь провел в Гяндже и не покидал ее. Основу его творчества составляли общечеловеческие ценности, справедливое общество, проблема добра и зла. Он является связующим мостом между культурами, его творчество охватывает огромную географию, объединяет и сближает народы. Низами Гянджеви – гордость азербайджанского народа. Имя Низами нигде так не распространено, как у нас. Он более 800 лет живет в своих стихах, произведениях и будет жить впредь. В течение трех дней на форуме будут обсуждаться его глубокие философские мысли", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Nizami Gəncəvi dünyaya bəxş etdiyimiz ən böyük mütəffəkirlərdəndir"

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