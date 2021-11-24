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Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана

Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана 11:36
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 12:19
Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана

"Распоряжением президента Ильхама Алиева 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви". Отрадно, что 880-летний юбилей Низами Гянджеви отмечается в особенное время - Азербайджан освободил территории, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией".

Как передает Report, об этом вице-премьер Али Ахмедов заявил журналистам.

Он отметил, что Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана, и его творчество всегда было связано с нашей страной: "Каждый гражданин Азербайджана гордится им. Есть улицы, школы, носящие имя Низами Гянджеви. Это говорит о том, что Низами Гянджеви был непосредственно связан с Азербайджаном. Проводимый в Баку Международный форум Низами Гянджеви показывает, что соседние с Азербайджаном страны также проявляют внимание к гениальному поэту и мыслителю. Это показатель уважения к гениальнейшему представителю азербайджанского народа".

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Версия на английском языке Deputy PM: Nizami Ganjavi - symbol of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Nizami Gəncəvi Azərbaycanın simvollarından biridir"

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