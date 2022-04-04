Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество

Мы с Азербайджаном братские народы с общей культурой, историей и традициями.

Казахстан и Азербайджан - братские страны с общей культурой, историей и традициями.

Об этом Report заявил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов.

"Я хочу поздравить азербайджанцев с тем, что Шуша избрана культурной столицей тюркских стран в 2023 году. Это очень закономерно, это наша общая культура, я думаю в следующем году у нас будет много культурных мероприятий в Шуше",- заявил он.

Вице-министр добавил, что в рамках внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ в Бурсе 31 марта он встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым. "Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры. Конечно, у нас и так тесные связи, но мы приложим усилия для их дальнейшего укрепления. Так, наши артисты с гастролями посетили Азербайджан. Также азербайджанские деятели искусства бывали в Казахстане",- отметил вице-министр культуры и спорта.