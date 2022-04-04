О нас
Аудио новости

Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество

Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество Мы с Азербайджаном братские народы с общей культурой, историей и традициями.
Kультурная политика
4 апреля 2022 г. 16:56
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество

Казахстан и Азербайджан - братские страны с общей культурой, историей и традициями.

Об этом Report заявил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов.

"Я хочу поздравить азербайджанцев с тем, что Шуша избрана культурной столицей тюркских стран в 2023 году. Это очень закономерно, это наша общая культура, я думаю в следующем году у нас будет много культурных мероприятий в Шуше",- заявил он.

Вице-министр добавил, что в рамках внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ в Бурсе 31 марта он встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым. "Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры. Конечно, у нас и так тесные связи, но мы приложим усилия для их дальнейшего укрепления. Так, наши артисты с гастролями посетили Азербайджан. Также азербайджанские деятели искусства бывали в Казахстане",- отметил вице-министр культуры и спорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qazaxıstan və Azərbaycan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir”
Версия на английском языке Vice minister: Kazakhstan, Azerbaijan eye deepening cultural co-op

Экслюзивные новости

Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi