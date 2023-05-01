VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" пройдет в Баку и Шуше

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 18-25 июня в городах Баку и Шуша пройдет VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" (Space of Mugam).

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 18-25 июня в городах Баку и Шуша пройдет VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" (Space of Mugam).

Как сообщает Report, регистрация исполнителей на фестиваль открыта с 1 по 20 мая.

Азербайджан на фестивале представят победители Национального конкурса мугама, проходившего 24-27 апреля – обладатели первого места в категориях "ханенде" и "инструментальное исполнительство" Мирали Сарызаде и Вагиф Тахмазов.

Открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева. В рамках фестиваля, который продлится до 25 июня, в различных культурных учреждениях Баку, а также 23 июня в исторических местах города Шуша будут организованы различные мероприятия – конкурсы, лекции, презентации, концерты, выставки и симпозиумы. В последний день фестиваля состоится 24-часовой мугамный марафон.

Победителей фестиваля "Мир мугама", занявших первое, второе и третье места, а также обладателя Гран-при определит международное жюри. 25 июня состоятся церемония награждения победителей и концерт.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся международные фестивали мугама. Проект призван еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.