О нас

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" пройдет в Баку и Шуше

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" пройдет в Баку и Шуше По инициативе Фонда Гейдара Алиева 18-25 июня в городах Баку и Шуша пройдет VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" (Space of Mugam).
Kультурная политика
1 мая 2023 г. 16:53
VI Международный музыкальный фестиваль Мир мугама пройдет в Баку и Шуше

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 18-25 июня в городах Баку и Шуша пройдет VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" (Space of Mugam).

Как сообщает Report, регистрация исполнителей на фестиваль открыта с 1 по 20 мая.

Азербайджан на фестивале представят победители Национального конкурса мугама, проходившего 24-27 апреля – обладатели первого места в категориях "ханенде" и "инструментальное исполнительство" Мирали Сарызаде и Вагиф Тахмазов.

Открытие VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" состоится 18 июня во Дворце Гейдара Алиева. В рамках фестиваля, который продлится до 25 июня, в различных культурных учреждениях Баку, а также 23 июня в исторических местах города Шуша будут организованы различные мероприятия – конкурсы, лекции, презентации, концерты, выставки и симпозиумы. В последний день фестиваля состоится 24-часовой мугамный марафон.

Победителей фестиваля "Мир мугама", занявших первое, второе и третье места, а также обладателя Гран-при определит международное жюри. 25 июня состоятся церемония награждения победителей и концерт.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся международные фестивали мугама. Проект призван еще раз продемонстрировать и сохранить мугам в контексте мировой культуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке VI Int’l Music Festival 'Space of Mugam' to be held in Baku, Shusha
Версия на азербайджанском языке “Muğam aləmi” 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək

Самое читаемое

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi