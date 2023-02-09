VI Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в мае

В этом году в Шуше пройдет VI Международный фольклорный фестиваль ”Харыбюльбюль".

В этом году в Шуше пройдет VI Международный фольклорный фестиваль ”Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, это включено в план мероприятий на 2023 год в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира“, утвержденный премьер-министром Али Асадовым.

Фестиваль планируется провести в мае.

Исполнительными органами фестиваля являются Министерство культуры, Министерство иностранных дел, специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.