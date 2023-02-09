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VI Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в мае

VI Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в мае В этом году в Шуше пройдет VI Международный фольклорный фестиваль ”Харыбюльбюль".
Kультурная политика
9 февраля 2023 г. 15:45
VI Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль пройдет в мае

В этом году в Шуше пройдет VI Международный фольклорный фестиваль ”Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, это включено в план мероприятий на 2023 год в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира“, утвержденный премьер-министром Али Асадовым.

Фестиваль планируется провести в мае.

Исполнительными органами фестиваля являются Министерство культуры, Министерство иностранных дел, специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша.

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Версия на английском языке Shusha to host 6th 'Kharibulbul" International Folklore Festival in May 
Версия на азербайджанском языке “Xarıbülbül” VI Beynəlxalq Folklor Festivalı may ayında keçiriləcək

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