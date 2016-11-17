Вещи Мэрилин Монро будут повторно выставлены на продажу

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на аукцион будет повторно выставлено платье Мэрилин Монро.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, платье будет выставлено за 2 млн долларов.

В этом платье актриса в 1962 году поздравляла президента Джона Кеннеди с днем рождения, исполнив свое знаменитую песню "С днем рождения, мистер президент".

На аукционе, который продлится 3 дня, будут также проданы стихи, картины, мебель, украшения и другие предметы актрисы.

Сообщается, что прибыль от аукциона составит около 5 млн долларов.