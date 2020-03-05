Versace отложил показ коллекции в США из-за коронавируса

Дом моды Versace отложил показ круизной коллекции в США из-за распространения коронавируса, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.
В заявлении итальянского дома моды сообщается: "Versace осознает необходимость уделять первостепенное внимание здоровью и безопасности своих гостей и сотрудников".
Показ должен был состояться 16 мая, место проведения показа не уточняется.
Ранее показ в Японии, намеченный на май, отложил дом моды "Прада".
Итальянский модельер Джорджо Армани в конце февраля изменил показ коллекции на закрытый на Неделе моды в Милане, чтобы не подвергать риску заражения зрителей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.