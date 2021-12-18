Кондитеры создали торт, посвященный дружбе Азербайджана и Венгрии

Посольство Венгрии в Азербайджане представило торт, изготовленный по случаю 30-летней годовщины установления дипотношений между Баку и Будапештом

Посольство Венгрии в Азербайджане представило торт, изготовленный по случаю 30-летней годовщины установления дипотношений между Баку и Будапештом.

Как сообщает Report, авторами кулинарного произведения под названием "Bal-Nar-Dost" (Мед-Гранат-Дружба) являются венгерские кондитеры Габор Месзарос и Адам Варго.

По словам Габора, идея создания торта появилась еще в 2019 году, когда они впервые посетили Баку и попробовали местные сладости: "Мы сразу заметили, что десерты и выпечка в Азербайджане более сладкие чем в Венгрии. У нас выпечка не настолько сладкая, поэтому когда мы начали работать над общим десертом и выявлять рецептуру, мы долго думали как бы совместить вкусовые предпочтения обеих стран. Нужно было создать баланс, чтобы десерт пришелся по душе и для азербайджанцев, которые любят более сладкую выпечку и для венгров, которые предпочитают не настолько сладкие кондитерские изделия".

Он добавил, что венгерское печенье "жербо" по сладости напоминает национальную азербайджанскую выпечку, а именно пахлаву, которая и покорило сердце кондитера.

Габор рассказал, что для символизирующего дружбу двух стран торта было решено выбрать ингредиенты, присущие национальной кухне Азербайджана и Венгрии. Так, с венгерской стороны было решено добавить мед, а с азербайджанской взяли национальный фрукт - гранат.

Варга Адам сказал, что кондитерам пришлось поэкспериментировать с медом, чтобы получить смесь под названием "турецкий мед", которая получается при смешивании с содой, в результате чего текстура продукта становится более пышной.

Сам торт состоит из слоя шоколадного теста похожего на брауни, пропитанного смесью гранатового сока и венгерского уникума, далее следует ганаш из темного шоколада с маслом какао с добавлением "турецкого меда". Посередине расположился слой из медового мусса. Верхний слой является хрустящим благодаря карамелизированной сахарной пудре.

Кондитеры надеются, что данный десерт появится в ресторанах Баку и будет доступен для посетителей.

Также Габор и Адам ознакомили местных кондитеров с национальными венгерскими десертами, среди которых "ракоци турос" (состоит из песочного теста, творога и безе), "флодни" (десерт с плотным тестом и смесью из орехов, мака и яблок) , известный по всему миру торт "эстерхази" (миндально-шоколадный) , а также торт "добош".