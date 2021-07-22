Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Венеции удалось избежать внесения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, благодаря решению властей Италии запретить с 1 августа проход больших судов, включая круизные лайнеры, по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка

Венеции удалось избежать внесения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, благодаря решению властей Италии запретить с 1 августа проход больших судов, включая круизные лайнеры, по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр культуры Италии Дарио Франческини, комментируя решение, принятое на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн.

"Удалось избежать занесения Венеции в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Благодаря решению правительства [Италии] о запрете на проход больших кораблей по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка удалось достичь первого важного результата", - приводятся слова Франческини в сообщении министерства культуры. Он отметил, что теперь внимание мировой общественности особенно привлечено к Венеции, где "должны гарантироваться меры по защите лагуне и ее устойчивое развитие".

Вопрос о Венеции стоял в повестке дня сессии комитета. Ранее ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход в лагуну больших круизных лайнеров. Этот вопрос остается нерешенным на протяжении многих лет. Венеция была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Многие организации по защите города, его культурного наследия и экосистемы лагуны поддерживали предложение включить Венецию в список объектов под угрозой.