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Ведутся работы по завершению еще 11 кинопроектов об Отечественной войне

Ведутся работы по завершению еще 11 кинопроектов об Отечественной войне За прошедший год Министерство культуры Азербайджана оказало финансовую поддержку производству более 20 разнометражных фильмов, посвященных победе в Отечественной войне.
Kультурная политика
2 февраля 2022 г. 14:58
Ведутся работы по завершению еще 11 кинопроектов об Отечественной войне

За прошедший год Министерство культуры Азербайджана оказало финансовую поддержку производству более 20 разнометражных фильмов, посвященных победе в Отечественной войне.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что среди этих экранизаций есть фильмы, снятые как государственными студиями, так и частными продюсерскими центрами: «Конкурс короткометражных художественных, документальных и анимационных кинопроектов «Большое возвращение», посвященных Отечественной войне, успешно завершился. Продолжаются работы по завершению производства 11 отобранных на конкурсе кинопроектов. Документальные фильмы «Мы» и «Шуша, ты свободна!», снятые при поддержке Министерства, уже представлены зрителям в 2021 году».

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Версия на английском языке Scenarios of another 11 films on second Karabakh war in the pipeline
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi ilə bağlı daha 11 film layihəsinin tamamlanması işləri aparılır

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