Ведутся работы по завершению еще 11 кинопроектов об Отечественной войне

За прошедший год Министерство культуры Азербайджана оказало финансовую поддержку производству более 20 разнометражных фильмов, посвященных победе в Отечественной войне.

За прошедший год Министерство культуры Азербайджана оказало финансовую поддержку производству более 20 разнометражных фильмов, посвященных победе в Отечественной войне.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что среди этих экранизаций есть фильмы, снятые как государственными студиями, так и частными продюсерскими центрами: «Конкурс короткометражных художественных, документальных и анимационных кинопроектов «Большое возвращение», посвященных Отечественной войне, успешно завершился. Продолжаются работы по завершению производства 11 отобранных на конкурсе кинопроектов. Документальные фильмы «Мы» и «Шуша, ты свободна!», снятые при поддержке Министерства, уже представлены зрителям в 2021 году».