Вечер индийских танцев прошел в Международном Центре Мугама

В Международном Центре Мугама в связи с днем независимости Индии состоялся музыкальный вечер индийских танцев.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Индии в Азербайджане и Индийско-Азербайджанской Ассоциацией.

На сцене Центра зрителям яркие и зажигательные индийские танцы показала группа "Индийский фольклорный танец Биху".

Представленные танцы являются танцами штата Ассам. Фестиваль "Биху", проводимый в Ассаме, отмечается после сбора урожая людьми, занимающимися сельским хозяйством. На концерте были исполнены разнообразные музыкальные номера в сопровождении ударных инструментов, шейпура и флейты.