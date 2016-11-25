Вечер дружбы Азербайджан-Украина прошел в украинских Сумах

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Сумах прошел вечер украинско-азербайджанской дружбы. В нем принял участие посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Дружба наших народов имеет многовековую историю. Я хочу лично поблагодарить всех азербайджанцев, которые вносят вклад в развитие Украины. Те культурные связи, которые мы сейчас имеем и развиваем, пойдут на пользу нам всем", - заявил председатель облгосадминитрации Сум Николай Клочко.

По его словам, Азербайджан и Украина хорошо знакомы с ситуацией военного конфликта.

"Ведь мы помним события в Нагорном Карабахе, которые во многом были инспирированы извне, как и в нашем случае. Нас много связывает с Азербайджаном, прежде всего, это общая история и давняя дружба. И культурный обмен, понимание друг друга способствуют улучшению двусторонних отношений", - отметил Н.Клочко.