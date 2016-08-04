Ватикан ​пожаловал титул графа азербайджанскому художнику

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Геральдическая академия Ватикана приняла решение о присвоении азербайджанскому художнику титула графа.

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, в знак признания высоких достижений в области искусства Геральдическая академия Ватикана пожаловала Сакиту Мамедову титул графа, Европейская академия естественных наук наградила художника дипломом и юбилейной медалью Конрада Аденауэра, дипломом и медалью немецкого художника Альбрехта Дюрера. Награды представлены по случаю дня рождения художника - 5 августа Сакиту Мамедову исполняется 58 лет.

Отметим, что заслуженный деятель искусств Азербайджана, художник Сакит Мамедов является основоположником стиля опализма.

Произведения Сакита Мамедова содержатся в частных коллекциях известных людей, в музее Ватикана, в галерее "Опера" (Сингапур), Музее современного искусства в Баку, в Национальном музее искусств Азербайджана. Его работы демонстрируются во многих престижных галереях мира, участвуют в выставках в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии, Австралии и других странах.

Президент Ильхам Алиев от имени Азербайджана подарил Ватикану именно произведение Сакита Мамедова.