Вагиф Мустафаев: Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям

Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям.

Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям.

Как сообщает Report, эти слова сказал член Европейской киноакадемии, народный артист Азербайджанской Республики Вагиф Мустафаев на мероприятии по ретроспективному просмотру классических азербайджанских фильмов, посвященном 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм".

По словам народного артиста, существует огромная потребность в развитии киноиндустрии: "Недавно меня спросили, что было бы, если бы не кино? Я сказал: ”Отсутствие кино не приведет к большой катастрофе, но отсутствие хорошего кино может привести к большим трагедиям".

В.Мустафаев подчеркнул, что кинофорум показал, что процессы для развития азербайджанского кино идут.