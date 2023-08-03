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Вагиф Мустафаев: Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям

Вагиф Мустафаев: Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям.
Kультурная политика
3 августа 2023 г. 20:55
Вагиф Мустафаев: Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям

Отсутствие хороших фильмов может привести к большим трагедиям.

Как сообщает Report, эти слова сказал член Европейской киноакадемии, народный артист Азербайджанской Республики Вагиф Мустафаев на мероприятии по ретроспективному просмотру классических азербайджанских фильмов, посвященном 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм".

По словам народного артиста, существует огромная потребность в развитии киноиндустрии: "Недавно меня спросили, что было бы, если бы не кино? Я сказал: ”Отсутствие кино не приведет к большой катастрофе, но отсутствие хорошего кино может привести к большим трагедиям".

В.Мустафаев подчеркнул, что кинофорум показал, что процессы для развития азербайджанского кино идут.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaqif Mustafayev: “Yaxşı kinoların çəkilməməsi böyük faciələrə yol aça bilər"

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