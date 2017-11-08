В Женевском офисе ООН состоялась конференция, посвященная опыту межкультурного диалога Азербайджана

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Женева. 8 ноября. REPORT.AZ/ В рамках Женевской недели мира в ООН состоялась конференция на тему "Решения конфликтов путем диалога между культурами, опыт Азербайджана".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, мероприятие состоялось при организационной поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН, Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Европейского азербайджанского общества (TEAS) в офисе ООН в Женеве.

На конференции приняли участие постоянный представитель Азербайджана в отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагиф Садыгов, заведующий отделом по международным связям Государственного комитета по работе с религиозными структурами Ниджат Мамедли, послы, более 70 представителей различных дипломатических представительств, НПО, научно-исследовательских институтов и международных организаций.

"В Азербайджане сильна тенденция к разнообразию. В ходе визита я заметила, что люди различного этнического происхождения живут в мире и спокойствии. Меры, осуществляемые в области обеспечения равенства должны приветствоваться", - сказала директор по внешним связям с парламентами-членами Межпарламентского союза Секретариата организации Анда Филип.

Исполнительный директор Женевского центра по правам человека и глобальному диалогу ООН, докладчик ООН Идрис Джазаири отметил, что в обществе должна проявляться склонность к разнообразию, в достижении этого велика роль межкультурного диалога, сотрудничества.

Заведующий отделом по международным связям Государственного комитета по работе с религиозными структурами Ниджат Мамедли отметил, что в Азербайджане ислам взял начало с суфизма, который поощряет взаимное уважение, любовь и братство между людьми.

На мероприятии были проведены обсуждения вокруг темы политики этнической чистки Армении, как использовать успешный опыт Азербайджана в области межкультурного и межрелигиозного диалога, толерантности в решении Нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Вюсала Исметгызы