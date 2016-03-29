В зале Генеральной Ассамблеи ООН состоялся концерт, организованный TÜRKSOY

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 28 марта в зале Генеральной Ассамблеи ООН состоялся концерт, посвященный празднику Новруз, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Этот праздник включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В мероприятии, организованном Международной организацией тюркской культуры (TÜRKSOY), приняли участие 150 мастеров искусств.

Нынешнее мероприятие было также приурочено к 25-летию объявления независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.

Выступивший на мероприятии заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон выразил удовлетворение по поводу посещения концерта, организованного TÜRKSOY.

"Выстоять перед жестокими атаками радикалов можно, лишь проявив непоколебимость и единство. Радикальные силы стремятся посеять раздор и поляризацию. Лучшим ответом на такие действия будет наше единство", - сказал Элиассон.

Отметим, что организованные TÜRKSOY концерты по случаю праздника Новруз пройдут также 29 марта в Нью-Йорке, 1 апреля - в Вашингтоне.