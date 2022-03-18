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В ЮНЕСКО торжественно отметили Новруз байрамы

В ЮНЕСКО торжественно отметили Новруз байрамы В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по инициативе постоянных представительств Азербайджана, Афганистана, Турции, Ирана, Индии, Ирака, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана торжественно отметили Новруз байрамы.
Kультурная политика
18 марта 2022 г. 03:31
В ЮНЕСКО торжественно отметили Новруз байрамы

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по инициативе постоянных представительств Азербайджана, Афганистана, Турции, Ирана, Индии, Ирака, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана торжественно отметили Новруз байрамы.

Как передает французского бюро Report, в мероприятии приняли участие послы стран, постоянные представители при организации, генеральный секретарь организации Одри Азуле, заместитель генерального секретаря Хинг Гу, президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Сантьяго Иразабаль Моурао, постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, журналисты, представители диаспоры и другие.

Выступая на мероприятии, официальные лица рассказали о празднике и его духовном значении, подчеркнув, что Новруз - это праздник призывает людей к единению, миру, дружбе и благополучию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO-da Novruz bayramı qeyd edilib

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