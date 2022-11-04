В ЮНЕСКО прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова

3 ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова.

3 ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) прошел музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова.

Как передает французское бюро Report , организаторами мероприятия являются Минкультуры и ЮНЕСКО.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря организации Фирмин Эдуард Матоко, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, представители дипломатического корпуса, французские политики, любители музыки, журналисты и другие лица.

На концерте выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Фахреддина Керимова, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова, Бабек Нифталиев, молодые певцы Сельджан Насибли, Орхан Джалилов. В концертную программу вошли такие произведения композитора, как "Азербайджанское каприччио", "Гюлистани Баяты-Шираз", "Азербайджанская сюита", "Концерт на арабские мотивы для фортепиано с оркестром", созданный Фикретом Амировым в соавторстве с Эльмирой Назировой и др.