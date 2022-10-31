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В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова

В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова 3 ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова.
Kультурная политика
31 октября 2022 г. 13:05
В ЮНЕСКО пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летию Фикрета Амирова

3 ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, организаторами мероприятия выступают Минкультуры и ЮНЕСКО.

На концерте выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Фахреддина Керимова, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова, Бабек Нифталиев, молодые певцы Сельджан Насибли, Орхан Джалилов. В концертную программу вошли такие произведения композитора, как "Азербайджанское каприччио", "Гюлистани Баяты-Шираз", "Азербайджанская сюита", "Концерт на арабские мотивы для фортепиано с оркестром", созданный Фикретом Амировым в соавторстве с Эльмирой Назировой и др.

Режиссер юбилейного мероприятия – заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Ульвия Кенуль.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова. Юбилейная дата включена в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы и будет отмечаться на международном уровне в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в Париже с 9 по 24 ноября.

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Версия на азербайджанском языке UNESCO-da Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinə həsr edilən musiqi axşamı keçiriləcək

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