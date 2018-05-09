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    В ЮНЕСКО пройдет концерт, посвященный 100-летнему юбилею Гара Гараева

    Перед началом концерта в зале будет организована выставка, посвященная жизни и творчеству композитора
    © UNESCO

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В ЮНЕСКО пройдет концерт, посвященный 100-летнему юбилею великого азербайджанского композитора Гара Гараева.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ЮНЕСКО, концерт пройдет 14 мая в зале №1 в здании организации на Авеню де Сюффрен, 128 в Париже.

    Перед началом концерта в зале будет организована выставка, посвященная жизни и творчеству композитора.

    Дирижером концерта, на котором выступит Бакинский камерный оркестр, будет Фуад Ибрагимов. Во время концерта в зале будут спроецированы видео и фотографии, посвященные композитору.

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