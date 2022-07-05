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В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване

В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебашы в Ереване.
Kультурная политика
5 июля 2022 г. 12:23
В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване

В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебашы в Ереване.

Как сообщает Report, об этом было сообщено на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", изданной по итогам исследовательских работ.

Было отмечено, что группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с процессом культурного геноцида, чинимого Арменией против национально-культурного, исторического наследия азербайджанского народа в Ереване, включая расположенный в этом городе квартал Тепебашы.

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Версия на английском языке Appeal addressed to UNESCO regarding Yerevan city and its Tepebashi quarter
Версия на азербайджанском языке İrəvan və şəhərin Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb

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