В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с кварталом Тепебашы в Ереване

В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебашы в Ереване.

В ЮНЕСКО направлено обращение в связи с городским кварталом Тепебашы в Ереване.

Как сообщает Report, об этом было сообщено на презентации книги "Судьба квартала Тепебаши - последний остаток азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении", изданной по итогам исследовательских работ.

Было отмечено, что группа научных деятелей и представителей общественности Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с процессом культурного геноцида, чинимого Арменией против национально-культурного, исторического наследия азербайджанского народа в Ереване, включая расположенный в этом городе квартал Тепебашы.