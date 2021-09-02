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В YARAT покажут фильмы российских режиссеров

В YARAT покажут фильмы российских режиссеров В YARAT пройдет показ полнометражных фильмов-новинок российских режиссеров в рамках Международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино", сообщает Report со ссылкой на Русский дом в Баку (РИКЦ).
Kультурная политика
2 сентября 2021 г. 11:44
В YARAT покажут фильмы российских режиссеров

В YARAT пройдет показ полнометражных фильмов-новинок российских режиссеров в рамках Международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино", сообщает Report со ссылкой на Русский дом в Баку (РИКЦ).

К показу будут представлены фильмы "С неба и в бой" (реж. Олег Штром) и "Африка" (реж. Дарья Биневская).

В частности, "С неба и в бой" повествует о судьбе командующего ВДВ, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова во время Финской и Отечественной Войн. События в "Африке" разворачиваются зимой 1943-го года в период блокады Ленинграда. Найдя во время поиска еды еле живую военную собаку, перед простым деревенским малышом Егоркой стоит непростой выбор – спасти собаку или семью.

Фильмы будут доступны к просмотру 2 сентября в 18:30 и 3 сентября в 16:30 соответственно.

При себе необходимо иметь COVID-паспорта, COVID-сертификаты и сертификаты об иммунитете.

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