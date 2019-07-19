Добрались и до Японии: азербайджанский музыкальный инструмент балабан выдают здесь за армянский - ФOTO

На этот раз армяне решили приобщить к своим махинациям и японцев, выдав в Японии азербайджанский национальный музыкальный инструмент балабан за "армянский".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в социальных сетях распространено исполнение японcких музыкантов Кенто Судзуки и Ясутака Таруми на балабане.

Они сыграли мелодию на лад азербайджанского мугама "Шур". Оставаясь верными своей традиции, армяне решили "приармянить" и эту азербайджанскую национальную музыку, выдав за свою "народную" – "Дили йаман" ("Dle yaman"). Тем самым японские музыканты оказались очередным орудием лживого армянского агитпропа.

Напомним, что исполнитель на балабане Кенто Судзуки в начале июня участвовал в XI международном фестивале юных исполнителей "Новые имена" в Армении.

Специалисты, слушавшие игру японских музыкантов на балабане, заявили, что налицо очередной факт присваивания армянами азербайджанской музыки и национальных музыкальных инструментов.

"Тот факт, что Кенто Судзуки обратился к мугаму "Шур", - отрадное явление. Однако для того, чтобы хорошо освоить исполнение игры на балабане ему нужно постичь и глубоко изучить азербайджанскую музыку, иначе армяне представят ее на свой манер и получится жалкая пародия вместо шедевра", - отметили знатоки музыки.