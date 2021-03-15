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В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят Новруз

В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят Новруз 20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоится красочное мероприятие по случаю праздника Новруз
Kультурная политика
15 марта 2021 г. 18:00
В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят Новруз

20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоится красочное мероприятие по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках 30-летия СНГ, при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москвы.

Гостей ждут сценические представления, концертная программа в исполнении учеников московской музыкальной школы, финалиста проекта «Голос», солиста Театра Александра Градского – Эмиля Кадырова, вокально-оркестровый коллектив «Яринея», который является лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов, русские и азербайджанские танцевальные ансамбли, казачий хор, показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе «Гюлеш», русские и азербайджанские хороводы, мастер-классы народных промыслов.

В рамках праздничного мероприятия будет организована дегустация продуктов азербайджанских производителей. Гостей порадуют разнообразием экзотических напитков, варений (из лепестков роз, грецких орехов, белой черешни и т. д.) и азербайджанских сладостей.

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