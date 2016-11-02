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    В Волгограде проходит выставка, посвященная культуре Азербайджана

    Выставка продлится до 1 декабря

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Волгограде проходит выставка "Мой Азербайджан".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Волгоградскую правду", выставка посвящена культуре Азербайджана.

    Выставка познакомит жителей города с творчеством художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, национальными костюмами и коврами ручной работы.

    Мероприятие проходит в рамках проекта "Взаимодействие национальных культур как фактор консолидации народов России" в помещении музейно-выставочного центра Красноармейского района Волгограда до 1 декабря.

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