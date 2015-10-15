В Вильнюсе состоится международный интеллектуальный фестиваль «Флаг Азербайджана»

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Клуб интеллектуальных игр «Атешгях», Федерация интеллектуальных игр Азербайджана при финансовой поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики, а также при содействии Объединения европейских интеллектуальных клубов проведет международный интеллектуальный фестиваль, посвящённый Дню государственного флага Азербайджанской Республики.

Фестиваль пройдет под эгидой Федерации интеллектуальных игр Азербайджана и Объединения европейских интеллектуальных клубов в Вильнюсе 7-8 ноября 2015 года. В программе фестиваля - турниры по играм «Что? Где? Когда?», "Брейн-Ринг" и национальной интеллектуальной игре «Хамса».

Топ-редактором тематического пакета вопросов «Что? Где? Когда?» является азербайджанский знаток Роман Оркодашвили.

В редакторскую группу также входят Дмитрий Борок (Самара, Россия), Леонид Климович (Гомель, Беларусь), Александр Коробейников (Москва, Россия) и Дмитрий Башук (Харьков, Украина).

Ведущим фестиваля будет известный белорусский знаток и телеведущий Алесь Мухин.

По словам председателя оргкомитета фестиваля Илькина Етирмишли, фестиваль проводится с целью ознакомления зарубежных знатоков с культурным и историческим наследием азербайджанского народа посредством интеллектуальных игр.

Это - четвертый международный интеллектуальный фестиваль, посвященный Азербайджану. Первый фестиваль прошел в Риге, собрав многие команды не только из бывших стран СНГ, но и Европы. Второй фестиваль состоялся в прошлом году в Санкт-Петербурге и был высоко оценен знатоками. А третий фестиваль состоялся в Минске в этом году.