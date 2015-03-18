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    ​В Венгрии состоялся концерт, посвященный празднику Новруз

    На концерте выступили признанные мастера искусств Азербайджана

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Венгрии состоялся концерт, посвященный празднику Новруз.

    Об этом агентству Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии. Открывая вечер, на котором принимали участие представители дипломатического корпуса и азербайджанской диаспоры Венгрии, а также представители венгерской общественности, посол Вилаят Гулиев рассказал присутствующим о неизменности традиций Новруз байрамы для азербайджанского народа, о том, что обычаи и традиции Новруза сохранили свою красоту и привлекательность и по сей день. Он отметил огромную роль этого праздника в духовно-эстетическом мировоззрении азербайджанского народа.

    Затем с широкой концертной программой выступил ансамбль "Карабах", под управлением известного исполнителя мугамов, народного артиста республики Мансума Ибрагимова.

    Гости выпили ароматный азербайджанский чай и отведали праздничные сладости за праздничным костром, являющимся неотъемлемым атрибутом праздника Новруз. 

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