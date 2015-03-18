Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Венгрии состоялся концерт, посвященный празднику Новруз.

Об этом агентству Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии. Открывая вечер, на котором принимали участие представители дипломатического корпуса и азербайджанской диаспоры Венгрии, а также представители венгерской общественности, посол Вилаят Гулиев рассказал присутствующим о неизменности традиций Новруз байрамы для азербайджанского народа, о том, что обычаи и традиции Новруза сохранили свою красоту и привлекательность и по сей день. Он отметил огромную роль этого праздника в духовно-эстетическом мировоззрении азербайджанского народа.

Затем с широкой концертной программой выступил ансамбль "Карабах", под управлением известного исполнителя мугамов, народного артиста республики Мансума Ибрагимова.

Гости выпили ароматный азербайджанский чай и отведали праздничные сладости за праздничным костром, являющимся неотъемлемым атрибутом праздника Новруз.