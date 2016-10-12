Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Венгрии прошел концерт азербайджанской народной музыки.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Венгрии, на концерте выступили народный артист, известный тарист Фикрет Вердиев, молодой кяманчист Хабиль Алиев, известные ханенде Этирам Гусейнов и Севиндж Сарыева.

Выступивший до концерта посол Вилаят Гулиев коснулся пропаганды азербайджанской культуры за рубежом, значения подобных мероприятий на пути расширения моральных и духовных связей членов диаспоры с родиной.

Выступившая президент Фонда Хана Шушинского Беимханым Вердиева-Джаванширова проинформировала о культурно-массовых мероприятиях, проводимых в последние годы по линии фонда в европейских странах.

На концерте приняли участие проживающие и обучающиеся в столице Венгрии азербайджанцы, представители дипломатического корпуса, музыкальные деятели этой страны.

Отметим, что мероприятие было организовано в посольстве Азербайджана в Венгрии при поддержке Фонда Хана Шушинского и Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана.