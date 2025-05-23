В Вене отметили годовщину Дня независимости Азербайджана

В Вене состоялось официальное мероприятие, посвященное 107-й годовщине Дня независимости Азербайджана.

В Вене состоялось официальное мероприятие, посвященное 107-й годовщине Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Австрии и Словении, постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Ровшан Садыгбейли написал на своей странице в соцсети X.

Дипломат отметил, что в числе гостей, принявших участие в праздновании, были заместитель генерального директора Федерального министерства европейских и международных дел Австрии Герхард Зайллер, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, представители дипломатических миссий, международных организаций, а также азербайджанской общины в Австрии.

"В этот день [28 май] мы чтим славную независимость Азербайджана и его путь развития. Идеалы и ценности, провозглашенные 107 лет назад и закрепленные в Конституции, 30-летие которой мы отмечаем в этом году, остаются нашим ориентиром на пути к новым горизонтам как независимого и суверенного государства", - написал посол.