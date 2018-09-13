В Варне открылась фотовыставка "Баку - гармония между древностью и современностью"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В картинной галерее болгарского города Варна открылись фотовыставки "Баку - гармония между древностью и современностью" и "Наследие древней Кавказской Албании: традиция мультикультурализма в Азербайджане", передает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Мероприятие проводится по случаю 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики, и организовано посольством Азербайджана в Болгарии и муниципалитетом Варны.

Автором выставки является талантливый болгарский художник и фотограф Татьяна Узунова.

Выставка продлится до 24 сентября.