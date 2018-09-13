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    В Варне открылась фотовыставка "Баку - гармония между древностью и современностью"

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В картинной галерее болгарского города Варна открылись фотовыставки "Баку - гармония между древностью и современностью" и "Наследие древней Кавказской Албании: традиция мультикультурализма в Азербайджане", передает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

    Мероприятие проводится по случаю 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики, и организовано посольством Азербайджана в Болгарии и муниципалитетом Варны.

    Автором выставки является талантливый болгарский художник и фотограф Татьяна Узунова. 

    Выставка продлится до 24 сентября.

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