В Узбекистане впервые пройдут "Дни города Шуша"

11-12 апреля в Узбекистане по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в этой стране пройдет серия мероприятий "Дни города Шуша".

11-12 апреля в Узбекистане по инициативе Международного фонда тюркской культуры и наследия и в рамках совместного проекта с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в этой стране пройдет серия мероприятий "Дни города Шуша".

Как сообщили Report в Центре, мероприятия будут проведены в связи с объявлением организацией ТЮРКСОЙ города Шуша культурной столицей тюркского мира, а также с целью донесения до всего мира и продвижения богатой культуры, искусства, поэзии Карабахского региона Азербайджана, известных представителей города Шуша и туристических возможностей города.

Серия мероприятий в рамках "Дней города Шуша" включает проведение в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте международной конференции по культуре, литературе, искусству и истории города Шуша, презентацию книг, выставку фотографий и публикаций, показ мод национальных костюмов из Карабаха, художественных поэтических композиций и организацию концертов.