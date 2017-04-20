В Узбекистане состоялся показ мод карабахской одежды

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ На проходящем в Академия художеств Узбекистана "Фестивале традиционного изобразительного искусства" продемонстрирована карабахская одежда.

Как сообщили Report в Центре азербайджанской культуры им. Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, в рамках фестиваля студенты факультета национальной одежды и дизайна академии и институтов продемонстрировали свои коллекции с использованием колорита национальной одежды.

Карабахскую одежду продемонстрировали студенты Института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода.

Под звуки Qarabağ şikəstəsi узбекские девушки-модельеры продемонстрировали одежду, которую носили на свадьбах, церемониях, торжествах в Карабахе в XVII-XIX вв., а также придворные дворянки времени карабахских ханов.

Показанные на фестивале наряды, подготовленные Бакинским домом одежды и экспонируемые в музее Центра культуры "Национальная одежда Азербайджана", вызвали большой интерес и аплодисменты зрителей.